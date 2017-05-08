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В Твери дополнительно установят шесть киосков и торговых павильонов

В схему размещения объектов НТО на территории города внесены изменения.

Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов рассмотрела представленные департаментом потребительского рынка и рекламы предложения по внесению изменений в схему и заявления от предпринимателей, после чего подготовила заключения о внесении изменений в документ.

Согласно решению, комиссии в схеме появились новые адреса. Так, у дома № 204 по улице Горького и на троллейбусной остановке «посёлок Химинститута» появятся павильоны с продовольственными товарами, на остановке «1-я Медсанчасть» по Петербургскому шоссе установят киоск с цветами, а на остановке «улица Комарова» - киоск с периодической печатью.

Комиссией было принято решение исключить из перечня ярмарок территорию у дома № 19 по проспекту Чайковского. Вместо этого там возведут два павильон с продовольственными товарам и овощами.

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