В Твери дополнительно установят шесть киосков и торговых павильонов

В схему размещения объектов НТО на территории города внесены изменения. Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов рассмотрела представленные департаментом потребительского рынка и рекламы предложения по внесению изменений в схему и заявления от предпринимателей, после чего подготовила заключения о внесении изменений в документ. Согласно решению, комиссии в схеме появились новые адреса. Так, у дома [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-dopolnitelno-ustanovyat-shest-kioskov-i-torgovykh-pavilonov

В схему размещения объектов НТО на территории города внесены изменения.

Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов рассмотрела представленные департаментом потребительского рынка и рекламы предложения по внесению изменений в схему и заявления от предпринимателей, после чего подготовила заключения о внесении изменений в документ.

Согласно решению, комиссии в схеме появились новые адреса. Так, у дома № 204 по улице Горького и на троллейбусной остановке «посёлок Химинститута» появятся павильоны с продовольственными товарами, на остановке «1-я Медсанчасть» по Петербургскому шоссе установят киоск с цветами, а на остановке «улица Комарова» - киоск с периодической печатью.

Комиссией было принято решение исключить из перечня ярмарок территорию у дома № 19 по проспекту Чайковского. Вместо этого там возведут два павильон с продовольственными товарам и овощами.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0