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В Твери ликвидировали учебный розлив мазута

Учения прошли на базе тверской ТЭЦ-3.

По легенде в результате разгерметизации мазутного резервуара произошла утечка мазута. Нефтепродукты вытекли на территорию площадью 500 квадратных метров.

Обнаружив утечку оперативный персонал «Тверской генерации» совместно с сотрудниками МЧС оградили место пролива и сбора мазута, а затем локализовали и устранили последствия чрезвычайной ситуации.

В рамках учения сотрудники ООО «Тверская генерация» и МЧС отработали взаимодействие при ЧС, что позволит избежать нарушения энергоснабжения потребителей и загрязнения окружающей среды.

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