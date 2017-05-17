В Твери ликвидировали учебный розлив мазута

Учения прошли на базе тверской ТЭЦ-3. По легенде в результате разгерметизации мазутного резервуара произошла утечка мазута. Нефтепродукты вытекли на территорию площадью 500 квадратных метров. Обнаружив утечку оперативный персонал «Тверской генерации» совместно с сотрудниками МЧС оградили место пролива и сбора мазута, а затем локализовали и устранили последствия чрезвычайной ситуации. В рамках учения сотрудники ООО «Тверская генерация» и МЧС отработали взаимодействие при [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-likvidirovali-uchebnyjj-rozliv-mazuta

Учения прошли на базе тверской ТЭЦ-3. По легенде в результате разгерметизации мазутного резервуара произошла утечка мазута. Нефтепродукты вытекли на территорию площадью 500 квадратных метров. Обнаружив утечку оперативный персонал «Тверской генерации» совместно с сотрудниками МЧС оградили место пролива и сбора мазута, а затем локализовали и устранили последствия чрезвычайной ситуации. В рамках учения сотрудники ООО «Тверская генерация» и МЧС отработали взаимодействие при ЧС, что позволит избежать нарушения энергоснабжения потребителей и загрязнения окружающей среды. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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