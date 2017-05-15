В Твери организаторов «экологического» митинга на площади Славы оштрафовали на 20 тысяч рублей

Суд признал виновными в административном правонарушении Андрея Прокудина и Артура Баврина. В Центральном районном суде Твери рассмотрели дело организаторов «экологического» митинга, который прошел на площади Славы 28 марта. Организаторов митинга Андрея Прокудина и Артура Баврина признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации и проведения [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-organizatorov-ehkologicheskogo-mitinga-na-ploshhadi-slavy-oshtrafovali-na-20-tysyach-rublejj

Суд признал виновными в административном правонарушении Андрея Прокудина и Артура Баврина.

В Центральном районном суде Твери рассмотрели дело организаторов «экологического» митинга, который прошел на площади Славы 28 марта. Организаторов митинга Андрея Прокудина и Артура Баврина признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации и проведения митинга). Каждого оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, на площади Славы должен был пройти санкционированный митинг экологов. Однако на поверку само мероприятие носило лишь условный «экологический» характер. На площадь пришло порядка 400 человек. Плакаты довольно прозрачно намекали на причастность участников митинга к тому, что 26 марта происходило во многих городах России - в основном это не согласованные с муниципалитетами акции, к которым призывали лидеры «Фонда борьбы с коррупцией». Плакат с надписью «Есть коррупция - нет экологии» вполне мог ввести кого-то в заблуждение. Двоякое трактование надписи, очевидно, не могло сделать акцию санкционированной, и, по сути дела, пришедшие на площадь нарушили закон.

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