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В Твери по ночам теперь работает лишь один травмпункт

Отныне жителям Твери, получившим ушиб, вывих или перелом, гораздо сложнее получить квалифицированную медицинскую помощь.

Из трех травматологических пунктов в ночные часы теперь работает лишь один. Изменения утверждены приказом регионального Минздрава и начали действовать с 1-го мая.

Одним из последних документов, подписанных теперь уже бывшим министром здравоохранения Романом Курыниным стал достаточно спорный приказ от 26.04.2017 №289 «Об организации оказания медицинской помощи больным травматологического профиля города Твери». За общим названием скрываются, в общем-то, серьезные изменения, касающиеся графика работы травматологических пунктов. Отныне с 19.00 и до 8 утра тверитян, получивших какие-либо повреждения, смогут принять лишь в одном травмпункте города. Остальные в ночные часы будут закрыты.

Дежурство распределено следующим образом. Травмпункт ГКБ №1 (Центральный район) ведет прием в понедельник, среду и пятницу, ГКБ №6 (Московский район) – в четверг и воскресение, ГКБ №7 (Заволжский район) – во вторник и субботу. То есть вполне может случиться так, что гражданин, проживающий, к примеру, в микрорайоне «Мигалово», вынужден будет ехать на улицу Орджоникидзе, а житель «Южного» - на Петербургское шоссе.

Травмированным людям зачастую предстоит добираться с одного конца областной столицы на другой. Можно ли в данном случае говорить о повышении качества и доступности медицинских услуг, о котором так часто любят рассуждать власть предержащие – большой вопрос…

К слову, горожан о новом графике работы травматологических пунктов должным образом так и не уведомили, хотя изменения вступили в силу уже с 1-го мая. Более того, соответствующий приказ регионального Минздрава поначалу даже отсутствовал на официальном сайте ведомства. Документ опубликовали лишь на днях, да и то после обращения редакции Tverigrad.ru с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несложно догадаться, что новый режим работы травматологических пунктов доставит неудобства не только жителям города, пребывающим в большинстве своем в полном неведении относительно принятых изменений, но и медикам. Нагрузка на врачей и медсестер, дежурящих в ночные часы, скорее всего, многократно возрастет. Нельзя, конечно, сказать, что городские травмпункты постоянно переполнены. Однако бывают дни - речь в первую очередь идет о праздниках и выходных – когда количество обращений заметно увеличивается. Не стоит забывать и о сезонных всплесках травматизма. Так, зимой число пациентов с вывихами и переломами иногда переваливает за сотню в сутки. И теперь все они вынуждены будут терпеливо ждать своей очереди…

Что побудило Министерство здравоохранения Тверской области принять столь, прямо скажем, неоднозначное решение? Остается только догадываться… Редакция Tverigrad.ru направила официальный запрос в ведомство с просьбой разъяснить, чем вызвана необходимость внесенных изменений.

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