В Тверской области назначен новый министр здравоохранения

Эту должность занял бывший руководитель регионального управления Роспотребнадзора Виталий Синода. Распоряжением губернатора Игоря Рудени на должность заместителя председателя правительства Тверской области – министра здравоохранения региона назначен Виталий Синода, который ранее руководил управлением Роспотребнадзора по Тверской области. Об этом вечером 16 мая сообщили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, с марта 2015 года региональное министерство здравоохранения возглавлял Роман [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-naznachen-novyjj-ministr-zdravookhraneniya

Эту должность занял бывший руководитель регионального управления Роспотребнадзора Виталий Синода.

Распоряжением губернатора Игоря Рудени на должность заместителя председателя правительства Тверской области – министра здравоохранения региона назначен Виталий Синода, который ранее руководил управлением Роспотребнадзора по Тверской области. Об этом вечером 16 мая сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, с марта 2015 года региональное министерство здравоохранения возглавлял Роман Курынин. По информации Tverigrad.ru, последней каплей в вопросе его отставки стала встреча губернатора Игоря Рудени и замминистра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой. Во время этой встречи Яковлева обратила внимание главы региона на искаженные данные местного минздрава, в частности, по младенческой смертности. Губернатор в жесткой форме потребовал от Курынина в кратчайший срок предоставить ему достоверные данные по районам. Глава регионального минздрава попытался оправдаться и пообещал все объяснить, но это ему не помогло: спустя несколько дней он лишился должности.

Досье Виталий Александрович Синода Родился 28 мая 1959 года. В 1982 году окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Санитарно-гигиеническое дело». В 1982 – 1996-х гг. работал в городе Бологое, в том числе 12 лет в должности Главного государственного санитарного врача по Бологовскому району. С 1996-го работал в Центре Госсанэпиднадзора в Тверской области, а в 1998 году был назначен Главным государственным санитарным врачом по региону. В 2005 году возглавил управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Перед новым зампредом – министром здравоохранения Тверской области Виталием Синодой поставлены первоочередные задачи. Это, в частности приведение в порядок всех уровней системы здравоохранения. Игорь Руденя поручил провести масштабную инвентаризацию всех районных больниц, а также обеспечить комфортные условия для больных. «Это операционные, палаты интенсивной терапии, удобное перемещение для пациентов, доступная среда для маломобильных групп населения», – пояснил губернатор.

Еще один важный вопрос, который предстоит решить новому руководителю отраслевого ведомства, – кадровое обеспечение. Особенно актуальна эта проблема для районов. Решать ее Игорь Руденя предлагает во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в качестве временной меры будут организованы выезды специалистов вуза и ведущих областных медучреждений для консультирования жителей отдаленных районов.

В числе первоочередных проектов – строительство нового корпуса Детской областной больницы, которое планируется начать в 2017 году.

Также среди важных задач – совершенствование работы служб скорой помощи и санавиации, улучшение демографической ситуации, борьба с сердечно-сосудистыми, вирусными и онкозаболеваниями, повышение качества снабжения медикаментами.

«Постараюсь приложить все усилия, чтобы консолидировать наши ресурсы, повысить продуктивность работы, сплотить общественность, в первую очередь, медицинскую для решения задач, которые вы поставили, чтобы население почувствовало результат серьезных усилий и эффективность использования вложенных средств», – сказал Виталий Синода.

Добавим, что это не единственная кадровая перестановка. 16 мая стало известно, что Светлана Вержбицкая покинула пост зампреда регионального правительства и была назначена директором Тверского театра драмы.

0 0