В Твери почти на месяц перекрывают улицу Хромова

На время перекрытия изменится схема движения маршрутки № 208.

Перекрытие связано с работами на коммуникациях «Тверь Водоканала».

Согласно постановлению администрации Твери, подписанному 11 сентября, в связи с проведением ремонтных работ на сетях водопровода на улице Хромова будут прекращены движение и парковка всех видов транспорта на участке от улицы Паши Савельевой до улицы Набережная Иртыша.

Ограничение действует с 8:00 12 сентября до полуночи 6 октября. Общий срок перекрытия составляет 25 дней.

На период проведения ремонта движение автобусов маршрутного такси № 208 будет изменено. Маршрутки по пути из поселка Вагонников в центр вместо улицы Хромова поедут по улице Паши Савельевой. В обратном направлении схема их движения не меняется.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.