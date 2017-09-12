В Твери почти на месяц перекрывают улицу Хромова

Tverigrad.ru в:
Твериград в Яндекс новостях
Твериград в ГуглНовостях
Твериград в телеграм

На время перекрытия изменится схема движения маршрутки № 208.

Перекрытие связано с работами на коммуникациях «Тверь Водоканала».

Согласно постановлению администрации Твери, подписанному 11 сентября, в связи с проведением ремонтных работ на сетях водопровода на улице Хромова будут прекращены движение и парковка всех видов транспорта на участке от улицы Паши Савельевой до улицы Набережная Иртыша.

Ограничение действует с 8:00 12 сентября до полуночи 6 октября. Общий срок перекрытия составляет 25 дней.

На период проведения ремонта движение автобусов маршрутного такси № 208 будет изменено. Маршрутки по пути из поселка Вагонников в центр вместо улицы Хромова поедут по улице Паши Савельевой. В обратном направлении схема их движения не меняется.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

4
5
Транспорт

КОММЕНТАРИИ 4

Для комментирования Вам необходимо .

Сергей

Лета было мало?
В октябре и копать лучше и асфальт лучше укладывается. Погодные условия самые что ни на есть благоприятные для подобного вида работ.
От других ждем покраску Старого моста. В ноябре. Лучше в декабре.

47
2
Sima4

А при закрытии Горбатого мостика нельзя было расковырять забытую дцать лет назад лопату? Блин, что за издевательства.

Лета было мало? [2]

16
0
ios7

Сергей, Летом не интересно ...

6
0
ЗОЛОТО 1000

Дебилы б...я! ( Лавров)

4
0