В Твери почти на месяц перекрывают улицу Хромова
На время перекрытия изменится схема движения маршрутки № 208.
Перекрытие связано с работами на коммуникациях «Тверь Водоканала».
Согласно постановлению администрации Твери, подписанному 11 сентября, в связи с проведением ремонтных работ на сетях водопровода на улице Хромова будут прекращены движение и парковка всех видов транспорта на участке от улицы Паши Савельевой до улицы Набережная Иртыша.
Ограничение действует с 8:00 12 сентября до полуночи 6 октября. Общий срок перекрытия составляет 25 дней.
На период проведения ремонта движение автобусов маршрутного такси № 208 будет изменено. Маршрутки по пути из поселка Вагонников в центр вместо улицы Хромова поедут по улице Паши Савельевой. В обратном направлении схема их движения не меняется.
Лета было мало?
В октябре и копать лучше и асфальт лучше укладывается. Погодные условия самые что ни на есть благоприятные для подобного вида работ.
От других ждем покраску Старого моста. В ноябре. Лучше в декабре.
А при закрытии Горбатого мостика нельзя было расковырять забытую дцать лет назад лопату? Блин, что за издевательства.
Лета было мало? [2]
Сергей, Летом не интересно ...
Дебилы б...я! ( Лавров)