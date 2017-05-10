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В Твери проходит акция в помощь бездомным животным
10 мая каждый желающий может помочь бездомным животным, пожертвовав всего 10 рублей.
Акцию десятого числа каждого месяца традиционно проводит «Инициативная группа по защите животных Твери». По словам волонтеров, многие животные нуждаются в длительном лечении, также постоянно необходимы средства на проведение стерилизаций, на передержки и питание животных.
«Важна любая помощь: очень много тяжелых животных и платных передержек. Поэтому каждое ваше пожертвование сегодня - это ваше личное участие в спасении жизней. Болеющих животных очень много», – говорят волонтеры инициативной группы.
Реквизиты для финансовой помощи:
Карта Сбербанка: 4276 8630 1363 8143 (Юлия Фролова);
«Голодный» телефон: +7 (906) 653-4444 (работает только 10 мая);
«Яндекс-кошелек»: 4100 1234 9533 266 (Арина Смирнова).
Адреса урн для пожертвований:
1. Зоомагазины «4 лапки» (б-р Ногина, д. 7, ул. Советская, д. 13, ул. Кольцевая, д. 66);
2. Магазин спортивного питания «Flex Gym» (Тверской пр-т, д. 8);
3. Магазин «Головные уборы» (б-р Радищева, д. 19);
4. Магазин «Веста» (ул. Пушкинская, д. 1);
5. Магазин «Лаборатория Х» (ул. Желябова, д. 3);
6. Интернет-магазин «Юлмарт» (пр-т Победы, д. 14);
7. Супермаркеты «Атак» (ул. М. Конева, д. 12 корп. 1 и ул. Хромова, д. 17 корп. 1).
Волонтеры просят всех, кто перечислил благотворительные средства, отписаться в теме «Финансовая помощь».
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