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В Твери проводится масштабная реконструкция линий электропередачи в посёлке им. Чкалова

До начала отопительного сезона проблема с перебоями в электроснабжении на данной территории будет полностью решена.

«В соответствии с поручением главы региона в городе предпринимаются меры по обеспечению надежности системы электроснабжения. В частности, это касается поселка имени Чкалова», - сообщают в городской администрации. Также в рамках инвестиционной программы будет проведена реконструкция и в других районах, где проблема электроснабжения стоит наиболее остро.

Старая ЛЭП работала здесь около 50 лет, при этом изначально она была рассчитана на меньшие нагрузки. С ростом числа потребителей здесь стали возникать проблемы с электроснабжением. Местные жители жаловались на перебои в поставке электроэнергии. Наиболее остро проблема стояла для тех тверитян, кто отапливал дома с помощью электрического котла. Ориентируясь на обращения жителей, МУП «Тверьгорэлектро» включил посёлок в инвестиционную программу, в рамках которой здесь начались работы по реконструкции.

Как пояснил директор муниципального предприятия Максим Сульман, в поселке будет реконструируют около пяти километров воздушных ЛЭП, установят порядка 160 новых светильников и произведут замена двух трансформаторных подстанций. Во время реконструкции старые провода будут заменены на самонесущие изолированные провода, что позволит повысить качество и надёжность электроснабжения посёлка, а также увеличит пропускную способность линии.

Работы по реконструкции линий электропередачи проводятся на 1-ом проезде Чкалова, ул. Нестерова, пр-ду Нестерова, ул. Можайского, 2-му пр-ду Нестерова, ул. 2-й, 3-й, 4-й Волоколамской, ул. Чкалова, 3-му и 4-му пр-ду Чкалова, ул. М. Расковой, ул. Чебышева. Все работы будут закончены до начала отопительного сезона.

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