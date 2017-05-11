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В Твери проводят учения по пресечению террористического акта

Тверичан просят с понимаем отнестись к временным неудобствам.

По сообщению оперативного штаба в Тверской области, 11 мая на территории Твери и ряда населенных пунктов Калининского района проводится учение по пресечению террористического акта.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам.

Напоминаем, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка. Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.

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