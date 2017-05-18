В Твери разыскивают тех, кто сдает жилье и не платит налоги от доходов

Сдача имущества на постоянной основе без уплаты налогов может быть расценена как незаконная предпринимательская деятельность. Если не платить налоги, однажды в дверь может постучаться налоговая. Однако не все в это верят. Но благодаря внимательным соседям, собственным базам данных и профилактическим мероприятиям налоговики всё чаще находят тех, кто уклоняется от уплаты налогов. К примеру, хозяева квартиры [...]

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Сдача имущества на постоянной основе без уплаты налогов может быть расценена как незаконная предпринимательская деятельность.

Если не платить налоги, однажды в дверь может постучаться налоговая. Однако не все в это верят. Но благодаря внимательным соседям, собственным базам данных и профилактическим мероприятиям налоговики всё чаще находят тех, кто уклоняется от уплаты налогов. К примеру, хозяева квартиры №5 дом №31 по улице Железнодорожников. По информации налоговиков, свою жилплощадь они регулярно сдают в аренду посуточно или на более долгий срок. Многочисленная делегация поднимается на второй этаж и стучится в квартиру. Дверь открывают не сразу, а только после того, как замечают сотрудника полиции.

За дверью оказываются двое граждан. Один из них — уроженец Таджикистана — уверяет полицейского, что пришёл в гости. Однако вопрос «К кому именно в гости?» вводит обитателя квартиры в ступор. Назвать имя хозяина квартиры, к которому они пришли в гости, её постояльцы так и не смогли. Такая ситуация, объясняют сотрудники налоговой службы, чаще всего означает одно — квартиру иностранные граждане снимают. Однако сам собственник сообщить в налоговое ведомство об этой статье доходов не посчитал нужным. Теперь сделать это его обяжут.

— Разыскиваем собственников квартир по-разному, — рассказывает старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС №10 по Тверской области №10 Оксана Кадыкова. — Чаще всего жильцы квартир сами дают номера телефонов. Вызваниваем хозяев, привлекаем к ответственности и добиваемся сдачи налоговой декларации 3-НДФЛ.

Следующая остановка налоговиков дом №52 на той же улице Железнодорожников. На обитателей одной из здешних квартир, поясняет сотрудник полиции, регулярно поступают жалобы. Поднимаемся на третий этаж, здесь дверь открывают без вмешательства полицейского. Жильцом оказывается уроженец Кабардино-Балкарии Халид. В Тверь приехал на учёбу. Квартиру снимает посуточно за семьсот рублей в день. На этого постояльца у соседей жалоб нет, однако в иной раз бывает и по-другому — с «концертами по ночам», пьяными компаниями и постоянным шумом.

Как поясняют в налоговом ведомстве, уклонение наймодателя от уплаты налогов является нарушением закона. В частности, за непредставление налоговой декларации в установленный срок гражданам может грозить штраф от тысячи рублей.

Более того, сдача имущества на постоянной основе может быть расценена как незаконная предпринимательская деятельность, за ведение которой предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, сдача своих квартир в аренду выходцам из других стран может обернуться самыми серьёзными последствиями. Так, прошлым летом в одной из тверских квартир была выявлена группа вербовщиков, которая занималась набором рекрутов в террористические организации по всему миру. Более свежий пример — задержание Режепа Жаббарова, уроженца Туркмении, находившегося в международном розыске.

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