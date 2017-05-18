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В Твери разыскивают тех, кто сдает жилье и не платит налоги от доходов
Сдача имущества на постоянной основе без уплаты налогов может быть расценена как незаконная предпринимательская деятельность.
Если не платить налоги, однажды в дверь может постучаться налоговая. Однако не все в это верят. Но благодаря внимательным соседям, собственным базам данных и профилактическим мероприятиям налоговики всё чаще находят тех, кто уклоняется от уплаты налогов. К примеру, хозяева квартиры №5 дом №31 по улице Железнодорожников. По информации налоговиков, свою жилплощадь они регулярно сдают в аренду посуточно или на более долгий срок. Многочисленная делегация поднимается на второй этаж и стучится в квартиру. Дверь открывают не сразу, а только после того, как замечают сотрудника полиции.
За дверью оказываются двое граждан. Один из них — уроженец Таджикистана — уверяет полицейского, что пришёл в гости. Однако вопрос «К кому именно в гости?» вводит обитателя квартиры в ступор. Назвать имя хозяина квартиры, к которому они пришли в гости, её постояльцы так и не смогли. Такая ситуация, объясняют сотрудники налоговой службы, чаще всего означает одно — квартиру иностранные граждане снимают. Однако сам собственник сообщить в налоговое ведомство об этой статье доходов не посчитал нужным. Теперь сделать это его обяжут.
— Разыскиваем собственников квартир по-разному, — рассказывает старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС №10 по Тверской области №10 Оксана Кадыкова. — Чаще всего жильцы квартир сами дают номера телефонов. Вызваниваем хозяев, привлекаем к ответственности и добиваемся сдачи налоговой декларации 3-НДФЛ.
Следующая остановка налоговиков дом №52 на той же улице Железнодорожников. На обитателей одной из здешних квартир, поясняет сотрудник полиции, регулярно поступают жалобы. Поднимаемся на третий этаж, здесь дверь открывают без вмешательства полицейского. Жильцом оказывается уроженец Кабардино-Балкарии Халид. В Тверь приехал на учёбу. Квартиру снимает посуточно за семьсот рублей в день. На этого постояльца у соседей жалоб нет, однако в иной раз бывает и по-другому — с «концертами по ночам», пьяными компаниями и постоянным шумом.
Более того, сдача имущества на постоянной основе может быть расценена как незаконная предпринимательская деятельность, за ведение которой предусмотрена административная ответственность.
Кроме того, сдача своих квартир в аренду выходцам из других стран может обернуться самыми серьёзными последствиями. Так, прошлым летом в одной из тверских квартир была выявлена группа вербовщиков, которая занималась набором рекрутов в террористические организации по всему миру. Более свежий пример — задержание Режепа Жаббарова, уроженца Туркмении, находившегося в международном розыске.
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