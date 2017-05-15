В Твери рядом с гипермаркетом «Карусель» прошла фермерская ярмарка

Горожане смогли приобрести экологически чистую молочную и мясную продукцию, а также фирменные каблуковские вешенки. X5 Retail Group при поддержке минпромторга начал тестировать варианты организации многоформатной торговли для налаживания сотрудничества крупных торговых сетей и локальных сельхозпроизводителей. Выбранным форматом стала фермерская ярмарка, которую впервые провели в Твери на парковке перед входом в ТЦ «Карусель» в минувшее воскресенье, [...]

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Горожане смогли приобрести экологически чистую молочную и мясную продукцию, а также фирменные каблуковские вешенки.

X5 Retail Group при поддержке минпромторга начал тестировать варианты организации многоформатной торговли для налаживания сотрудничества крупных торговых сетей и локальных сельхозпроизводителей. Выбранным форматом стала фермерская ярмарка, которую впервые провели в Твери на парковке перед входом в ТЦ «Карусель» в минувшее воскресенье, 14 мая.

Далеко не каждый фермер способен предоставить в торговые сети требуемые им для реализации объемы продукции. Но покупатель всегда рад качественному товару по приятной цене, поэтому формат фермерских ярмарок по настоящему востребован среди населения. На них можно приобрести продукцию, как крупных, так и малых фермерских хозяйств, которую не встретишь в магазинах.

В фермерской ярмарке, организованной на территории тверской «Карусели», приняли участие более 20 местных производителей. Зашедшие сюда тверичане смогли приобрести колбасы, мясо, овощи, мед и в особенном изобилии – молочную продукцию. Одним из ее производителей, представленных на ярмарке, стала компания «Молочная здравница».

– Мы сюда попали по приглашению от министерства сельского хозяйства Тверской области. Нам позвонили, пригласили и мы приехали. Мы всегда очень рады участвовать в таких мероприятиях и ждем проведения новых ярмарок в Твери. И с помощью именно таких ярмарок мы показываем себя. Люди узнают нас, ждут нас, – поделилась с нами начальник производства и технолог ООО «Продвижение» представитель торговой марки «Молочная здравница» Елена Павлова.

Уже сейчас можно смело сказать, что ярмарка пользовалась успехом. В особенности – мясная продукция «Конаковских колбас», где у прилавка не было отбоя от покупателей. Этому способствовало удачное место расположения – в двух шагах от крупного гипермаркета, между двух вокзалов и в центре крупной жилой застройки.

– Мы знаем о наличии большого количества небольших предприятий, которые несколько лет назад начали выпускать продукцию. Мы также пришли в регион несколько лет назад и заинтересованы в том, чтобы организовать взаимодействие между нами и фермерами и предоставлять места для торговли, куда в том числе в выходные приходит очень много людей. Мы очень часто слышим, что для малых предприятий создаются барьеры, и мы хотим их убрать, – обозначил идею проведения ярмарок директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов.

В ближайших планах X5 – проведение фермерских ярмарок на базе гипермаркетов «Карусель» в Санкт-Петербурге, Липецке и Тамбове. В каждом конкретном случае формат и сроки проведения, а также состав участников будут определяться совместно с региональной властью и фермерскими объединениями. Анализ результатов пилотного проекта будет передан в Минпромторг.

Р*

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