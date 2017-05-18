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В Твери следователи выясняют обстоятельства прыжка парня с моста в Волгу
Сотрудниками Следственного комитета и полицейскими проведен осмотр места происшествия, поиски тела молодого человека продолжаются.
- По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Валерия Павлова.
Напомним, в ночь с 17 на 18 мая в Твери молодой человек спрыгнул в Волгу с Нового Волжского моста и утонул. Его поступку предшествовала ссора с девушкой. Сейчас на месте ЧП работают водолазы аварийно-спасательной службы. Тело молодого человека до сих пор не найдено. Дальнейшая информация уточняется.
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