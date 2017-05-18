В Твери следователи выясняют обстоятельства прыжка парня с моста в Волгу

Сотрудниками Следственного комитета и полицейскими проведен осмотр места происшествия, поиски тела молодого человека продолжаются. - По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Валерия Павлова. Напомним, в ночь с [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-sledovateli-vyyasnyayut-obstoyatelstva-pryzhka-parnya-s-mosta-v-volgu

Сотрудниками Следственного комитета и полицейскими проведен осмотр места происшествия, поиски тела молодого человека продолжаются.

- По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Валерия Павлова.

Напомним, в ночь с 17 на 18 мая в Твери молодой человек спрыгнул в Волгу с Нового Волжского моста и утонул. Его поступку предшествовала ссора с девушкой. Сейчас на месте ЧП работают водолазы аварийно-спасательной службы. Тело молодого человека до сих пор не найдено. Дальнейшая информация уточняется.

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