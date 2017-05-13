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В Твери снизилась стоимость сезонной аренды квартир
Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели мониторинг арендных ставок на сезонное жилье в городах России и сравнили ситуацию с прошлогодней.
Как пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, сегмент так называемой летней аренды активизируется во второй половине апреля и включает в основном квартиры эконом-класса. Сезонная недвижимость, как правило, сдается дешевле, что объясняется ограниченным сроком аренды.
Основные арендаторы летнего жилья – сезонные рабочие, различные стажеры-практиканты, абитуриенты и, конечно, туристы.
Исследование затронуло 66 крупнейших городов страны (за исключением курортных), в том числе Тверь. По данным портала «Мир квартир», летняя аренда однокомнатной квартиры в столице Верхневолжья в среднем обойдется в 11,7 тысяч рублей, что на 3% дешевле, чем в прошлом году. На 1,5% подешевела и аренда «двушек» – 15,2 тысячи рублей. Чтобы арендовать летом трехкомнатную квартиру в Твери, ежемесячно придется платить 18,4 тысячи рублей, впрочем, это на 2,4% ниже уровня 2016 года.
Самое дорогое сезонное жилье ожидаемо оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а самое дешевое – в Чебоксарах.
В среднем же по России в этом году действуют следующие арендные ставки на «сезонное» жилье: однокомнатная квартира – 10,6 тысяч рублей, двухкомнатная – 14,3 тысяч рублей, трехкомнатная – 18,8 тысяч рублей.
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