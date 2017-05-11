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В Твери снято оцепление территории Центрального рынка, взрывоопасного предмета не обнаружено
На месте работали полиция и МЧС.
Днем в четверг, 11 мая, в Твери на набережной Тьмаки было выставлено полицейское оцепление. Как сообщили Tverigrad.ru в пресс-службе УМВД России по Тверской области, на территории Центрального рынка был обнаружен подозрительный предмет. На место выехали кинолог с собакой, взрывотехники АСС.
После обследования собакой подозрительной сумки, кинолог сделал заключение, что взрывоопасных предметов в ней нет.
Кроме того, напомним, что сегодня в Твери прошли учения по пресечению террористического акта.
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