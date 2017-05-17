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В Твери состоится праздник красок холи

Фестиваль пройдет под открытым небом 20 мая.

История фестиваля красок холи уходит в древнюю Индию, где он приурочен к началу весны и проводится в конце февраля - начале марта. Считается, что чем обильнее краска покрывает одежду человека, тем больше хороших пожеланий направлено в его адрес. В России этот праздник стал своеобразным флеш-мобом и потерял свою первоначальную суть.

Очередной такой фестиваль состоится в субботу в 15:00 на площадке рядом с ТРЦ «РИО» на площади Гагарина. Он пройдет в форме яркой дискотеки на открытом воздухе. Под выброс красок в воздух будут звучать лучшие танцевальные хиты современности.

Приобщиться к индийской культуре и принять участие в празднике могут все желающие.

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