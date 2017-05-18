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В Твери студенты объявили войну борщевику
Учащиеся юридического факультета ТвГУ начали кампанию по просвещению тверичан о проблеме сорного растения, заполонившего Тверскую область.
«Наша цель - предотвратить контакт людей с борщевиком Сосновского, предупредить о возможных последствиях и привлечь внимание общественности к данной проблеме. Сейчас эта тема в рамках года экологии наиболее актуальна», - говорят о проекте сами студенты.
Активисты в специально созданной в соцсети «Вконтакте» группе осуществляют экологическое просвещение граждан на тему опасности этого растения и возможных методах борьбы с ним.
Инициатива создания данного сообщества поддержана 11 апреля на круглом столе «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения Тверской области: эколого-правовой аспект», проводимым Общественной палатой Тверской области.
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