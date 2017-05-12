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В Твери уничтожили «террористов» и освободили «заложников»
В областной столице и Калининском районе проведено учение по пресечению теракта.
По сценарию трое неизвестных на автомобиле совершили наезд на отдыхающих в Горсаду людей, а затем открыли по ним стрельбу.
Злоумышленники скрылись с места происшествия, после чего под угрозой применения оружия захватили маршрутное такси с пассажирами. При попытке их остановить был обстрелян наряд ДПС, один сотрудник погиб.
Террористы укрылись в одном из заброшенных зданий в деревне Черногубово Калининского района, захватив при этом заложников.
Руководителем оперативного штаба было принято решение провести контртеррористическую операцию. В итоге злоумышленники были уничтожены, а заложники освобождены.
Жителям Тверской области напоминают, что предотвращение терактов во многом зависит от бдительности самих граждан.
Телефоны доверия в Твери: 8 (4822) 77-74-41 (ФСБ), 32-95-52 (МВД), 39-99-99 (МЧС).
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