В Твери уничтожили «террористов» и освободили «заложников»

В областной столице и Калининском районе проведено учение по пресечению теракта. По сценарию трое неизвестных на автомобиле совершили наезд на отдыхающих в Горсаду людей, а затем открыли по ним стрельбу. Злоумышленники скрылись с места происшествия, после чего под угрозой применения оружия захватили маршрутное такси с пассажирами. При попытке их остановить был обстрелян наряд ДПС, один сотрудник [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-unichtozhili-terroristov-i-osvobodili-zalozhnikov

В областной столице и Калининском районе проведено учение по пресечению теракта.

По сценарию трое неизвестных на автомобиле совершили наезд на отдыхающих в Горсаду людей, а затем открыли по ним стрельбу.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, после чего под угрозой применения оружия захватили маршрутное такси с пассажирами. При попытке их остановить был обстрелян наряд ДПС, один сотрудник погиб.

Террористы укрылись в одном из заброшенных зданий в деревне Черногубово Калининского района, захватив при этом заложников.

Руководителем оперативного штаба было принято решение провести контртеррористическую операцию. В итоге злоумышленники были уничтожены, а заложники освобождены.

Жителям Тверской области напоминают, что предотвращение терактов во многом зависит от бдительности самих граждан.

Телефоны доверия в Твери: 8 (4822) 77-74-41 (ФСБ), 32-95-52 (МВД), 39-99-99 (МЧС).

0 0