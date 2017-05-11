Новости

В Твери установили необычный арт-объект - скульптуру «Железного пекаря»

Особой популярностью скульптура пользуется у детей.

В Твери на проспекте Чайковского возле дома № 33, где расположено предприятие ЗАО «Хлеб», установили необычную скульптуру - «Железного пекаря». Металлического темно-оранжевого работягу из труб и шестеренок собрали сами сотрудники хлебозавода, разместив рядом с ним стилизованную печь.

- Необычный арт-объект привлекает внимание прохожих, а дети уже облюбовали блестящий нос «Железного пекаря», - смеются на предприятии.

Таким образом, у "Бронзового рыбака" на набережной Горсада появился «конкурент». Остается надеяться, что пекарь не станет подобно своему рыбаку-собрату объектом для атак вандалов.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 1
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

Rainman

Верх безвкусицы

0
0

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 9
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8