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В Твери установили необычный арт-объект - скульптуру «Железного пекаря»
Особой популярностью скульптура пользуется у детей.
В Твери на проспекте Чайковского возле дома № 33, где расположено предприятие ЗАО «Хлеб», установили необычную скульптуру - «Железного пекаря». Металлического темно-оранжевого работягу из труб и шестеренок собрали сами сотрудники хлебозавода, разместив рядом с ним стилизованную печь.
- Необычный арт-объект привлекает внимание прохожих, а дети уже облюбовали блестящий нос «Железного пекаря», - смеются на предприятии.
Таким образом, у "Бронзового рыбака" на набережной Горсада появился «конкурент». Остается надеяться, что пекарь не станет подобно своему рыбаку-собрату объектом для атак вандалов.
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