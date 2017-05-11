В Твери установили необычный арт-объект - скульптуру «Железного пекаря»

Особой популярностью скульптура пользуется у детей. В Твери на проспекте Чайковского возле дома № 33, где расположено предприятие ЗАО «Хлеб», установили необычную скульптуру - «Железного пекаря». Металлического темно-оранжевого работягу из труб и шестеренок собрали сами сотрудники хлебозавода, разместив рядом с ним стилизованную печь. - Необычный арт-объект привлекает внимание прохожих, а дети уже облюбовали блестящий нос [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-ustanovili-neobychnyjj-art-obekt-skulpturu-zheleznogo-pekarya

Особой популярностью скульптура пользуется у детей.

В Твери на проспекте Чайковского возле дома № 33, где расположено предприятие ЗАО «Хлеб», установили необычную скульптуру - «Железного пекаря». Металлического темно-оранжевого работягу из труб и шестеренок собрали сами сотрудники хлебозавода, разместив рядом с ним стилизованную печь.

- Необычный арт-объект привлекает внимание прохожих, а дети уже облюбовали блестящий нос «Железного пекаря», - смеются на предприятии.

Таким образом, у "Бронзового рыбака" на набережной Горсада появился «конкурент». Остается надеяться, что пекарь не станет подобно своему рыбаку-собрату объектом для атак вандалов.

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