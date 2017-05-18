В Твери запущено первое в России производство перфорированных грядок

На календаре середина мая, и, несмотря на холодную погоду, дачный сезон уже в разгаре. Сейчас самое время позаботиться об участке, чтобы летом собрать богатый урожай. А первый шаг на пути к этому – правильное обустройство грядок. В этом вам поможет компания «Крафтмет». Одно из направлений нашей деятельности – производство изделий для садоводов и дачников. Рекомендуем [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-zapushheno-pervoe-v-rossii-proizvodstvo-perforirovannykh-gryadok

На календаре середина мая, и, несмотря на холодную погоду, дачный сезон уже в разгаре. Сейчас самое время позаботиться об участке, чтобы летом собрать богатый урожай. А первый шаг на пути к этому – правильное обустройство грядок. В этом вам поможет компания «Крафтмет». Одно из направлений нашей деятельности – производство изделий для садоводов и дачников.

Рекомендуем с нашей помощью обустроить на вашем участке грядки с металлическим ограждением. Грядки не простые - их бортики на всем протяжении перфорируются. Почва в перфорированных грядках лучше прогревается и не задерживает влагу. А значит, всё, что вы посеете, созреет быстрее, что важно при том относительно небольшом количестве солнечных жарких дней, которыми радует нас природа российской средней полосы. В то же время такие грядки никогда не сохранят излишек влаги, прежде всего дождевой воды, больше, чем необходимо для роста растений. Земля в них никогда не подвергается плесневению и не черствеет, что чревато в дальнейшем болезнями растений. Еще один плюс – надежность насыщения почвы кислородом, что создает благоприятные условия для дождевых червей – самых надежных природных рыхлителей почвы.

При минимуме затрат труда (сборка такой грядки занимает самое большее 7-8 минут) эффект от использование этой технологии вы оцените в первый же сезон. В комплект, который мы предлагаем, входит абсолютно всё необходимое: вам не придется ничего сверлить и подгонять, все детали идеально подходят друг другу. Для изготовления ограждений грядок мы используем материалы, наиболее подходящие для нашего климата – надежные и долговечные, поставляемые с крупнейшего российского металлургического предприятия – Новолипецкого комбината.

Предлагаемые конструкции можно использовать в двух вариантах – обычном и для так называемых "теплых грядок". Теплые грядки – это уже не просто короб с насыпанной в него почвой, а сложная система, в основании которой – слой из крупных веток деревьев, поверх которых укладывают слой картона, над которым – измельченные ветки, листву, компост и грунт. Такие грядки хороши для получения раннего и обильного урожая. Усилия, затраченные на сооружение теплых грядок, окупаются всегда.

Кстати, заодно и пара полезных советов для тех, кто проектирует размещение грядок на своем участке. Классическая рекомендация гласит, что сооружать грядки надо по оси север - юг. Но это правило хорошо только для низких растений и при условии, что у вас ровный участок. А если он хотя бы немножко идет под уклон, тогда следует расположить посадки горизонтально, поперек уклона. Растения при этом получат больше влаги. А если это еще и совпадет с направлением восток - запад, то посадки будут обеспечены необходимыми светом и теплом в утренние и вечерние часы, когда солнце находится низко над горизонтом.

Огражденные грядки получают больше пользы, чем обычные, и от всем известного использования золы для ускорения таяния снежного покрова ранней весной. В талых водах содержится большое количество полезных микроэлементов, которые легко усваиваются растениями. А наши грядки замечательно подходят для задержания полезных элементов в почве.

Еще одно обстоятельство, важное при выборе продукции, – ее компактность и удобство транспортировки. В разобранном виде это пакет деталей для сборки, размеры которого не превышают 10 на 20 см при длине в один или два метра. Для транспортировки удобен практически любой автомобиль, даже скромных размеров. И это еще один пример того, что мы заботимся о максимуме удобств для наших покупателей.

Ознакомиться с вариантами оформления грядок и выбрать подходящий вариант можно на сайте грядки.com.

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