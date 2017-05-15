В Тверской области 15-летний подросток погиб от удара током

Следственный комитет проводит проверку. 14 мая 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении трансформаторной подстанции, расположенной в 200-х метрах от деревни Дор Краснохолмского района, обнаружено тело 15-летнего мальчика, который погиб от удара электрическим током. – По данному факту Краснохолмским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, – сообщила старший помощник [...]

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Следственный комитет проводит проверку.

14 мая 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении трансформаторной подстанции, расположенной в 200-х метрах от деревни Дор Краснохолмского района, обнаружено тело 15-летнего мальчика, который погиб от удара электрическим током.

– По данному факту Краснохолмским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

По предварительным данным, 14 мая подросток, его младший брат и приятель подъехали на мопедах к трансформаторной подстанции. По лестнице, расположенной у стены подстанции, 15-летний парень поднялся в помещение, где находится трансформатор, и коснулся шин, находящихся под напряжением. От удара током он скончался на месте. Двое других детей сообщили о случившемся родителям.

– На дверях подстанции и на дверцах трансформаторного ящика замки и иные запирающие устройства отсутствовали, как и отсутствовали какие-либо знаки, предупреждающие об опасности, – уточнила Валерия Павлова.

В настоящее время следователи устанавливают ответственных за данное помещение лиц. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

После трагедии губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проверить обеспечение безопасности на подстанциях. Глава региона отметил, что они являются объектами повышенной опасности и обязательно должны быть закрыты.

«Необходимо провести проверку всех подстанций региона и в течение месяца исправить ситуацию там, где это потребуется», – сказал Игорь Руденя.

В комплексных проверках будут задействованы организации, ответственные за эксплуатацию объектов, представители МЧС, главы муниципалитетов и сельских поселений.

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