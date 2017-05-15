После гибели подростка от удара током в Тверской области Игорь Руденя поручил проверить подстанции

Глава региона отметил, что подстанции являются объектами повышенной опасности и обязательно должны быть закрыты. 14 мая в Краснохолмском районе произошла трагедия: от удара током погиб 15-летний подросток. СК уже начал проверку. По данным следствия, погибший подросток вместе со своим младшим братом и приятелем приехал на мопеде к подстанции. По лестнице он поднялся в помещение, где находится трансформатор, и [...]

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Глава региона отметил, что подстанции являются объектами повышенной опасности и обязательно должны быть закрыты.

14 мая в Краснохолмском районе произошла трагедия: от удара током погиб 15-летний подросток. СК уже начал проверку. По данным следствия, погибший подросток вместе со своим младшим братом и приятелем приехал на мопеде к подстанции. По лестнице он поднялся в помещение, где находится трансформатор, и коснулся шин, находящихся под напряжением. От удара током подросток скончался на месте. Двое других детей сообщили о случившемся родителям. В СУ СКР по Тверской области отметили, что доступ к подстанции был открыт. Между тем, в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» сообщили, что двери были взломаны, а подросток погиб при попытке хищения электрооборудования. Обстоятельства произошедшего установят следователи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

После трагедии губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проверить обеспечение безопасности на подстанциях. Глава региона отметил, что они являются объектами повышенной опасности и обязательно должны быть закрыты.

«Необходимо провести проверку всех подстанций региона и в течение месяца исправить ситуацию там, где это потребуется», – сказал Игорь Руденя.

В комплексных проверках будут задействованы организации, ответственные за эксплуатацию объектов, представители МЧС, главы муниципалитетов и сельских поселений.

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