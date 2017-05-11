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В Тверской области изъяли более 100 кг просроченной молочной продукции

За первый квартал 2017 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели 62 плановые и внеплановые проверки.

В лаборатории проверено более 300 проб молока и молочной продукции на предприятиях оптовой и розничной торговли, а также в детских садах и лечебных учреждениях. Результаты исследований показали, что 9% из них не соответствуют установленным требованиям по показателям идентификации и микробиологическим показателям.

Помимо этого, в ходе проверок были выявлены нарушения условий реализации продукции. Это ненадлежащее санитарно-техническое содержание помещений, где хранится молоко и молочная продукция, нарушение температурного режима и сроков хранения и другие нарушения. Общая сумма наложенных штрафов превысила 200 тысяч рублей.

По истекшему сроку годности и нарушениям требований к маркировке выпускаемой продукции с реализации снято шесть партий молочной продукции общим весом 122 килограмма, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тверской области.

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