В Тверской области побит температурный рекорд 70-летней давности

В ночь с 13 на 14 мая столбик термометра опустился до рекордной отметки -4°C. В 1947 году минимальная температура, зафиксированная в этот период времени, была на уровне -2°C. Синоптики не торопятся обнадеживать – среднесуточная температура воздуха до сих пор ниже климатической нормы на 5°C. Шутки про «маябрь» уже не кажутся такими смешными. Ночные заморозки пока [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-pobit-temperaturnyjj-rekord-70-letnejj-davnosti

В ночь с 13 на 14 мая столбик термометра опустился до рекордной отметки -4°C.

В 1947 году минимальная температура, зафиксированная в этот период времени, была на уровне -2°C. Синоптики не торопятся обнадеживать – среднесуточная температура воздуха до сих пор ниже климатической нормы на 5°C. Шутки про «маябрь» уже не кажутся такими смешными. Ночные заморозки пока сохранятся.

Со среды, 17 мая, дневные температуры повысятся, но не надолго. 19 мая станет самым теплым днем недели – воздух прогреется до +20°C. Но уже в субботу, 20 мая, на территорию Тверской области вернется холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В воскресенье, 21 мая, температура воздуха составит +11...+16°C.

Напомним, еще один температурный рекорд был побит в конце апреля. Правда, он был положительным – 30 апреля 2017 года стало самым теплым днем за последние 48 лет. В этот день столбик термометра поднялся до отметки +26,3°C.

0 1