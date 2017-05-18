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В Тверской области предлагают построить комплекс по разведению индеек и пекинских уток
Группа компаний «Евродон» рассматривает возможность размещения своих производств на территории региона.
Перспективы реализации проекта на встрече обсудили губернатор Игорь Руденя и владелец группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев.
«Евродон» – один из лидеров в России по производству птицы. Вадим Ванеев представил проекты для Тверской области по нескольким направлениям. Они основаны на опыте уже действующих производств компании в Ростовской области.
Первый – строительство современного высокотехнологичного комплекса по производству утки пекинской породы мощностью 40 тысяч тонн в год. Второй – по производству индейки с планируемым объемом выпуска более 150 тысяч тонн продукции в год. Оба предприятия могут обеспечить около 6 тысяч новых рабочих. Проектом предусмотрены птичники, инкубаторы, лаборатории, а также свои комбикормовые заводы.
Кроме того, «Евродон» предлагает построить в Тверской области комплекс по производству баранины и универсальный мясоперерабатывающий завод.
Губернатор Игорь Руденя поручил создать рабочую группу, которая проанализирует возможные места расположения производственных площадок. Региональная власть окажет инвестору помощь в обустройстве необходимой инфраструктуры, сообщили в правительстве Тверской области.
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