В Тверской области предлагают построить комплекс по разведению индеек и пекинских уток

Группа компаний «Евродон» рассматривает возможность размещения своих производств на территории региона. Перспективы реализации проекта на встрече обсудили губернатор Игорь Руденя и владелец группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев. «Евродон» – один из лидеров в России по производству птицы. Вадим Ванеев представил проекты для Тверской области по нескольким направлениям. Они основаны на опыте уже действующих производств компании в Ростовской области. [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-predlagayut-postroit-kompleks-po-razvedeniyu-indeek-i-pekinskikh-utok

Группа компаний «Евродон» рассматривает возможность размещения своих производств на территории региона.

Перспективы реализации проекта на встрече обсудили губернатор Игорь Руденя и владелец группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев.

«Евродон» – один из лидеров в России по производству птицы. Вадим Ванеев представил проекты для Тверской области по нескольким направлениям. Они основаны на опыте уже действующих производств компании в Ростовской области.

Первый – строительство современного высокотехнологичного комплекса по производству утки пекинской породы мощностью 40 тысяч тонн в год. Второй – по производству индейки с планируемым объемом выпуска более 150 тысяч тонн продукции в год. Оба предприятия могут обеспечить около 6 тысяч новых рабочих. Проектом предусмотрены птичники, инкубаторы, лаборатории, а также свои комбикормовые заводы.

Кроме того, «Евродон» предлагает построить в Тверской области комплекс по производству баранины и универсальный мясоперерабатывающий завод.

Губернатор Игорь Руденя поручил создать рабочую группу, которая проанализирует возможные места расположения производственных площадок. Региональная власть окажет инвестору помощь в обустройстве необходимой инфраструктуры, сообщили в правительстве Тверской области.

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