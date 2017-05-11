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В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог

Документ, в котором законодательно будут зафиксированы требования к проведению работ на дорогах региона, параметры используемых материалов, методы контроля качества и алгоритм подготовки документации, разрабатывается по поручению губернатора Игоря Рудени.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, областной стандарт основан на федеральных требованиях и будет обязательным к исполнению на всей территории Верхневолжья. В документе закреплены типовые проектные решения по ремонту дорог разных классов, что позволит сократить сроки подготовки к работам и материальные затраты. В нем также прописаны критерии диагностики и оценки качества, технические требования к материалам: щебню, песку, асфальтобетонным смесям. Сейчас документ проходит анализ в госкомпании «Автодор».

«Одна из ключевых задач – это максимально эффективная реализация программы ремонта дорожной сети. Мы должны начать с унификации стандартов. Необходимо делать ремонт с таким качеством дорожного покрытия, чтобы не возвращаться к ямочному ремонту как минимум пять лет», – отметил губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, один из ключевых этапов работ – диагностика состояния магистралей. Передвижными дорожными лабораториями в регионе уже обследовано порядка 860 км автодорог первого класса с интенсивным транспортным потоком. Это, в частности, направления Торжок – Осташков, Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск и другие. В скором времени отчет о диагностике и фотоматериалы будут предоставлены в распоряжение правительства Тверской области на безвозмездной основе. Эти данные войдут в технический архив и будут учтены при планировании карты дорожных работ.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, в регионе создается многоуровневая система контроля качества дорожных работ, в котором могут и должны участвовать не только специалисты министерств транспорта, контрольных функций Тверской области, дорожного фонда, ГИБДД и местных администраций, но и представители общественности, считает глава региона.

Добавим, что в 2017 году в Тверской области в нормативное состояние планируется привести свыше 365 км дорог. На эти цели направят более 7,8 млрд рублей.

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Комментарии: 2
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AlexIvant

В Спировском районе на выходные начали латать дороги, я удивился аж smile

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hrapoidl

Единый стандарт "}{YЁVO", иначе "распил батюшка" и "коррупция матушка" прекратят свое существование...

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