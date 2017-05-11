В Тверской области резко взлетели цены на капусту

За неделю белокочанная подорожала на 26%. В четверг, 11 мая, Тверьстат опубликовал данные о еженедельном изменении средних потребительских цен на продовольственные товары по Тверской области. Больше всего, на 26,4%, за неделю подорожала белокочанная капуста. Средняя цена за килограмм по региону составляет 25,24 рублей. Здесь отметим, что в разных городах региона цена может быть иной - [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-rezko-vzleteli-ceny-na-kapustu

За неделю белокочанная подорожала на 26%.

В четверг, 11 мая, Тверьстат опубликовал данные о еженедельном изменении средних потребительских цен на продовольственные товары по Тверской области.

Больше всего, на 26,4%, за неделю подорожала белокочанная капуста. Средняя цена за килограмм по региону составляет 25,24 рублей. Здесь отметим, что в разных городах региона цена может быть иной - Тверьстат публикует лишь усредненные данные. На втором месте пьедестала - репчатый лук, который подорожал на 13,1% (31,78 руб). «Бронза» у картофеля - 8,7% (27,37 руб).



Таким образом продолжается традиционная весенняя тенденция подорожания овощей. К примеру, в апреле по сравнению с мартом подорожали картофель – на 29%; капуста – на 24%, лук - на 22%, помидоры – на 17%, морковь – на 12%.

За прошедшую неделю лидером по снижению цены стали яйца куриные, которые подешевели на 1,7% (54,64 руб/дес). «Серебро» у подсолнечного масла - 0,8% (92,24 руб/литр). Тройку лидеров замыкают маргарин и цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, которые подешевели на 0,5% (110,07 и 68,13 рублей за кг и литр соответственно).

Для справки: по данным Тверьстата в апреле по сравнению с мартом в Твери и области было зафиксировано снижение цен на гречневую крупу – на 6,3%, яйца – на 3,8%, фруктовые соки – на 2,2%, подсолнечное масло – на 2%, сахар – на 1,7%, мясо птицы – на 1,5%, муку – на 1,2%, пшено – на 1,1%; чеснок – на 3,7%, огурцы – на 13,3%, апельсины – на 4,8%.

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