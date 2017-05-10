В Тверской области служитель Фемиды обязал чиновников отремонтировать дорогу возле здания суда

Согласно решению суда, администрация Вышнего Волочка должна устранить повреждения на набережной. Вышневолоцкий городской суд признал незаконным бездействие администрации города в вопросе ремонта автомобильной дороги по набережной Олега Матвеева от пересечения с улицей Новоторжской до пересечения с улицей Осташковской. Речь идет о 400 метрах набережной Цны, расположенной возле здания суда и гимназии №2. - Суд обязал [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-sluzhitel-femidy-obyazal-chinovnikov-otremontrirovat-naberezhnuyu-vozle-zdaniya-suda

Согласно решению суда, администрация Вышнего Волочка должна устранить повреждения на набережной. Вышневолоцкий городской суд признал незаконным бездействие администрации города в вопросе ремонта автомобильной дороги по набережной Олега Матвеева от пересечения с улицей Новоторжской до пересечения с улицей Осташковской. Речь идет о 400 метрах набережной Цны, расположенной возле здания суда и гимназии №2. - Суд обязал администрацию города Вышний Волочек Тверской области организовать выполнение работ по устранению повреждений дорожного покрытия автомобильной дороги на указанном участке, - резюмирует пресс-служба Вышневолоцкого городского суда. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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