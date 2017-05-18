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В Тверской области стали меньше пить
Верхневолжье поднялось в рейтинге самых трезвых регионов России.
Федеральный проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ провели совместное исследование и составили «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации» по итогам 2016 года.
При проведении исследования в расчет брался объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. Это водка, пиво, коньяк, вино, шампанское, ликер, медовуха и другие напитки. Кроме того, учитывалось количество смертей от алкогольного отравления, число людей, страдающих алкогольной зависимостью, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, и правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.
Тверская область заняла в рейтинге 50-е место. По сравнению с 2015 годом наш регион поднялся на 13 пунктов (в 2015 году Тверская область находилась на 63-м месте).
Тройка самых трезвых регионов по сравнению с 2015 годом не изменилась: это Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими регионами оказались Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми.
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И есть тоже стали меньше и хуже...
"Верхневолжье поднялось в рейтинге самых трезвых регионов России."
.
и в это кто-то верит ?
Покупать стали меньше "через кассы" и пить "свое".