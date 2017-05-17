В Тверской области стало больше мастеров спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении спортивного звания девяти представителям Тверской области. Мастерами спорта России стали: Евгений Ганеев – по гиревому спорту Мария Кукушкина – по джиу-джитсу Юлия Панцхава – по конному спорту Анастасия Шуткина – по лыжным гонкам Михаил Золотухин – по плаванию Исфандиёр Нуров и Сослан Шогенцуков – по самбо [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-stalo-bolshe-masterov-sporta

Министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении спортивного звания девяти представителям Тверской области. Мастерами спорта России стали: Евгений Ганеев – по гиревому спорту

Мария Кукушкина – по джиу-джитсу

Юлия Панцхава – по конному спорту

Анастасия Шуткина – по лыжным гонкам

Михаил Золотухин – по плаванию

Исфандиёр Нуров и Сослан Шогенцуков – по самбо

Эдуард Васильев и Тигран Оганян – по ушу. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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