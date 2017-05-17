Спорт

В Тверской области стало больше мастеров спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении спортивного звания девяти представителям Тверской области.

Мастерами спорта России стали:

Евгений Ганеев – по гиревому спорту
Мария Кукушкина – по джиу-джитсу
Юлия Панцхава – по конному спорту
Анастасия Шуткина – по лыжным гонкам
Михаил Золотухин – по плаванию
Исфандиёр Нуров и Сослан Шогенцуков – по самбо
Эдуард Васильев и Тигран Оганян – по ушу.

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