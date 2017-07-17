В Тверской области ушла из жизни заместитель прокурора Старицкого района

С Еленой Гуровой простились в Твери 17 июля. Прокуратура Тверской области сообщает, что 15 июля после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни заместитель прокурора Старицкого района, старший советник юстиции Елена Игоревна Гурова. Елена Игоревна родилась 17 февраля 1966 года в поселке Рамешки Калининской области. Более 28 лет ее жизненный путь был связан с органами прокуратуры [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-ushla-iz-zhizni-zamestitel-prokurora-starickogo-rajjona

С Еленой Гуровой простились в Твери 17 июля.

Прокуратура Тверской области сообщает, что 15 июля после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни заместитель прокурора Старицкого района, старший советник юстиции Елена Игоревна Гурова.

Елена Игоревна родилась 17 февраля 1966 года в поселке Рамешки Калининской области.

Более 28 лет ее жизненный путь был связан с органами прокуратуры Тверской области. После окончания Калининского государственного университета она с 1 августа 1988 года начала свою трудовую деятельность стажером прокуратуры Старицкого района, затем последовательно занимала должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Старицкого района.

Ее отличали отзывчивость, порядочность, исполнительность. За примерное исполнение служебного долга Елена Игоревна неоднократно поощрялась Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области.

- Светлая память о Елене Игоревне навсегда останется в наших сердцах, - скорбят коллеги. - Руководство прокуратуры Тверской области выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.