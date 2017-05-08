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В Тверской области в честь Дня Победы ветераны следствия проплыли по реке
С 5 по 7 мая представители Тверской региональной общественной организации ветеранов следствия «Союз» проплыли по реке Тьме.
Участники акции прошли на резиновых лодках водный оздоровительный маршрут от музея С.Я. Лемешева до памятника погибшего воина, расположенного в деревне Черкассы, сообщает помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова. Ветераны посвятили прохождение водного маршрута Дню Победы.
Великолепные лемешевские места, спокойное полноводное течение реки позволили ветеранам следствия насладиться живописными пейзажами, половить рыбу. Вечерами у костра туристы пели песни военной тематики, а в конце маршрута участники группы почтили память погибших войнов в Великой Отечественной войне.
Прохождение маршрута позволило ближе познакомиться с красотами родного края, получить мощный оздоровительный эффект, в спокойной обстановке пообщаться с друзьями.
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