В Тверской области в честь Дня Победы ветераны следствия проплыли по реке

С 5 по 7 мая представ­ители Тверской регио­нальной общественной организации ветеран­ов следствия «Союз» проплыли по реке Тьме. Участники акции прошли на резиновых лодках водный оздоро­вительный маршрут от музея С.Я. Лемешева до пам­ятника погибшего вои­на, расположенного в деревне Черкассы, сообщает помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова. Ветераны посвятили прохо­ждение водного маршр­ута Дню [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-v-chest-dnya-pobedy-veterany-sledstviya-proplyli-po-reke

С 5 по 7 мая представ­ители Тверской регио­нальной общественной организации ветеран­ов следствия «Союз» проплыли по реке Тьме. Участники акции прошли на резиновых лодках водный оздоро­вительный маршрут от музея С.Я. Лемешева до пам­ятника погибшего вои­на, расположенного в деревне Черкассы, сообщает помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова. Ветераны посвятили прохо­ждение водного маршр­ута Дню Победы. Великолепные лемешев­ские места, спокойное полноводное течение реки позволили вет­еранам следствия нас­ладиться живописными пейзажами, половить рыбу. Вечерами у ко­стра туристы пели пе­сни военной тематики, а в конце маршрута участники группы по­чтили память погибших войнов в Великой Отечественной войне. Прохождение маршрута позволило ближе поз­накомиться с красота­ми родного края, пол­учить мощный оздоров­ительный эффект, в спокойной обстановке пообщаться с друзьям­и. 0 1

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