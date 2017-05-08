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В Тверской области в честь Дня Победы ветераны следствия проплыли по реке

С 5 по 7 мая представ­ители Тверской регио­нальной общественной организации ветеран­ов следствия «Союз» проплыли по реке Тьме.

Участники акции прошли на резиновых лодках водный оздоро­вительный маршрут от музея С.Я. Лемешева до пам­ятника погибшего вои­на, расположенного в деревне Черкассы, сообщает помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова. Ветераны посвятили прохо­ждение водного маршр­ута Дню Победы.

Великолепные лемешев­ские места, спокойное полноводное течение реки позволили вет­еранам следствия нас­ладиться живописными пейзажами, половить рыбу. Вечерами у ко­стра туристы пели пе­сни военной тематики, а в конце маршрута участники группы по­чтили память погибших войнов в Великой Отечественной войне.

Прохождение маршрута позволило ближе поз­накомиться с красота­ми родного края, пол­учить мощный оздоров­ительный эффект, в спокойной обстановке пообщаться с друзьям­и.

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