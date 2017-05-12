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В Тверской области в суд направлено дело о ДТП, в котором погиб сотрудник Госавтоинспекции

Водителю, который врезался в патрульный автомобиль, грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, страшная авария произошла 18 января на 55-м километре автодороги Тверь - Ржев в Старицком районе. 59-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg, превысив безопасную скорость движения, потерял управление. В результате иномарка вылетела на встречную полосу, потом на обочину, где врезалась в стоявший там автомобиль ВАЗ, затем - в прицеп к снегоходу, а после этого - в патрульный автомобиль ДПС Ford Focus, который стоял с включенными проблесковыми маяками.

В салоне патрульной машины находились инспектора ДПС, которые оформляли материал об административном правонарушении. В результате ДТП один из инспекторов, 29-летний лейтенант полиции Андрей Никитин, погиб. Его коллега с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела переданы в Старицкий районный суд, сообщили в областной прокуратуре.

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Комментарии: 1
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что-то долго все как-то, все, что было, выкладывали в интернет.
как мне кажется, подозрительно.

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