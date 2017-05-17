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Ущерб окружающей среде от строительства трассы М-11 в Тверской области компенсируют мальками

В Иваньковское водохранилище выпустили мальков стерляди.

Более 100 тысяч мальков стерляди общим весом 500 кг выпустили в Иваньковское водохранилище в Тверской области в рамках возмещения возможного ущерба окружающей среде при строительстве участка с 58-го по 149-й км новой скоростной автодороги трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург.

Ранее, в сентябре 2016 года, в Иваньковское водохранилище выпустили почти 200 тысяч мальков стерляди общим весом около тонны.

Строительство скоростной автодороги М-11 ведется в Тверской области с 2011 года. Первый участок скоростной трассы – обход Вышнего Волочка – был открыт в ноябре 2014 года. До лета 2018 года планируется сдать участок трассы от Твери до Московской области.

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Комментарии: 1
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WRybkin

Про сотни тысяч выпущенных в Волгу мальков стерляди регулярно читаю уже лет 30. А вот про пойманную в Волге стерлядь слышал один раз от отца. Было это по его словам в 1948 году.

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