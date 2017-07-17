В Тверской области за полгода мальчиков родилось больше, чем девочек

В январе - июне 2017 года в регионе родились 6389 детей. За первые шесть месяцев текущего года в Тверской области было заключено 3540 браков. По данным органов ЗАГС, это на 161 брак больше, чем за аналогичный период 2016-го. За полгода в регионе родились 6389 детей: 3304 мальчика и 3085 девочек. Традиционно органы ЗАГС составляют рейтинг [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-za-polgoda-malchikov-rodilos-bolshe-chem-devochek

В январе - июне 2017 года в регионе родились 6389 детей.

За первые шесть месяцев текущего года в Тверской области было заключено 3540 браков. По данным органов ЗАГС, это на 161 брак больше, чем за аналогичный период 2016-го. За полгода в регионе родились 6389 детей: 3304 мальчика и 3085 девочек. Традиционно органы ЗАГС составляют рейтинг популярных детских имен. Среди мужских – это Артем, Дмитрий, Никита, Максим, Иван, Александр, среди женских – София, Анна, Виктория, Мария, Анастасия.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение исконные ценности и традиции нашего народа – любовь, забота друг о друге, уважение к старшему поколению, созидание ради своей страны», – уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году в регионе увеличено финансирование программы по обеспечению жильем молодых семей – объем средств составляет более 50 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, субсидии на жилье получат 75 молодых семей. В ближайшие три года при помощи жилищных сертификатов планируется решить квартирный вопрос для 600 молодых семей Тверской области.

Дополнительные ассигнования из областного бюджета в этом году направлены и на обеспечение жильем многодетных малоимущих семей. В целом финансирование из региональной казны по этому направлению составило более 43 млн рублей. Приобретение жилья ведется на условиях софинансирования в размере не менее 30% из бюджетов муниципальных образований. В 2017 году в более комфортное жилье смогут переехать 22 семьи Верхневолжья.

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