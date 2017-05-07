Вертолет КА-32А МЧС России доставил в Тверь мужчину с переломом основания черепа

Неотложная помощь потребовалась пациенту Ржевской ЦРБ. Днем 7 мая из Твери в Ржев вылетел вертолет КА-32А МЧС России с бригадой врачей на борту. Неотложная помощь потребовалась мужчине 1994 года рождения, у которого диагностировали перелом свода и основания черепа, гематому. Было принято решение транспортировать мужчину в ОКБ Твери. - В 15:51 пациент был доставлен в областную [...]

https://tverigrad.ru/publication/vertolet-ka-32a-mchs-rossii-dostavil-v-tver-muzhchinu-s-perelomom-osnovaniya-cherepa

Неотложная помощь потребовалась пациенту Ржевской ЦРБ.

Днем 7 мая из Твери в Ржев вылетел вертолет КА-32А МЧС России с бригадой врачей на борту. Неотложная помощь потребовалась мужчине 1994 года рождения, у которого диагностировали перелом свода и основания черепа, гематому.

Было принято решение транспортировать мужчину в ОКБ Твери.

- В 15:51 пациент был доставлен в областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба главка МЧС России по Тверской области.

Напомним, 6 мая в Тверь из Удомли вертолетом МЧС была доставлена женщина с острым инфарктом миокарда.

Экипажи Ка-32А занимаются транспортировкой медицинских бригад, больных и пострадавших, срочной доставкой медицинских грузов и оборудования, авиаразведкой лесных пожаров и паводковой обстановки. В октябре 2016 года Тверскому авиазвену МЧС России исполнилось пять лет.

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