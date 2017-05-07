Войско Золотой Орды разбило лагерь на окраине Твери

На берегу Волги в седьмой раз проходит фестиваль военно-исторической реконструкции «Тверская застава». Фестиваль проходит с 7 по 8 мая, в преддверии Дня Победы, на берегу реки Волги близ поселка Власьево. Организаторами мероприятия стали городское управление по культуре, спорту и делам молодежи и историко-реконструкторский клуб «Дружина». В течение двух дней участники живут в полевых условиях, воссоздавая [...]

https://tverigrad.ru/publication/vojjsko-zolotojj-ordy-razbilo-lager-na-okraine-tveri

На берегу Волги в седьмой раз проходит фестиваль военно-исторической реконструкции «Тверская застава».

Фестиваль проходит с 7 по 8 мая, в преддверии Дня Победы, на берегу реки Волги близ поселка Власьево.

Организаторами мероприятия стали городское управление по культуре, спорту и делам молодежи и историко-реконструкторский клуб «Дружина». В течение двух дней участники живут в полевых условиях, воссоздавая быт традиционного средневекового военного лагеря. Уже семь лет «Тверская застава» собирает сотни участников из самых разных регионов России и является одним из крупнейших реконструкторских фестивалей.

2017 год не стал исключением, и на «Тверскую заставу» приехали участники из самых разных уголков России и зарубежья. В фестивале приняли участие исторические клубы «Синяя Ладога» из Шлиссельбурга, ежегодный участник «Тверского княжества» тульский клуб «Рубежная сотня», тверской клуб «Феникс» и молодой бежецкий клуб «Городец», клуб «Степное братство» из Гжеля, а также многие другие объединения.

Для каждого реконструктора такие фестивали - неотъемлемая часть жизни.

- Это интересно и познавательно. Но кроме того, это еще и способ развлечься отдохнуть, - рассказал Tverigrad.ru про свое увлечение Иван Боцман из гжельского клуба «Берсерк». - Знакомые у меня давно занимались реконструкцией, и однажды я попросился к ним. И с того момента пошло-поехало.

В этом году фестиваль посвящен 700-летию Бортеневской битвы - битвы, в которой сразились Тверское княжество и объединение Московского княжества с войском Золотой Орды. В результате битвы 22 декабря 1317 года у села Бортенево тверское войско захватило в плен жену и брата московского князя Юрия.

- Михаил Ярославич повел битву против Юрия Московского, на помощь которому пришло войско темника Золотой Орды Кавгадыя. Но в лобовой атаке врага удалось разбить, - преподал маленький урок истории корреспонденту Tverigrad.ru председатель историко-реконструкторского клуба «Дружина» Григорий Никитченко.

По этому случаю на территории лагеря были сделаны две инсталляции - «Татарский стан» и «Лагерь тверского воинства».

В Татарском стане тверичане смогли познакомиться с бытом войска Золотой Орды и узнать, что в плен к монголо-татарам лучше не попадать. А в лагере тверского воинства, где гостей фестиваля встречал тучный воевода, поведали о том, что неподпоясанным быть негоже и что в поход всегда с собой надо брать свою ложку.

В этот же день на ристалище помериться силами вышли отважные воины. Биться в поединках «один на один» вышли реконструкторы, воссоздающие образы русских богатырей, европейских рыцарей и, конечно же, воинов Золотой Орды. Параллельно с поединками на территории «Тверской заставы» раскинулась широкая ярмарка, на которой можно купить сувениры и украшения на память, отведать медовухи (естественно, безалкогольной).

Фестиваль завершится 8 мая, и поэтому у тверичан еще есть шанс побывать в средневековом городе. В понедельник с полудня здесь также будут работать ярмарки, игровые площадки, сытный двор и групповые квест-экскурсии по фестивалю для всех желающих. А в 16:00 состоится закрытие фестиваля.

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