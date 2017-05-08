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«Волонтеры Победы» рассказали, как правильно носить георгиевские ленточки

В преддверии Дня Победы Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» разработали регламент ношения георгиевской ленточки.

Как объясняют свое решение «Волонтеры Победы», многие россияне повязывают ее так, как им захочется, зачастую в неподобающих местах. Согласно новым правилам запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде. Раньше разрешалось повязывать ленточку на антенне автомобиля, но теперь ее размещение на машинах категорически запрещено.

По сути, прикрепить ленточку теперь можно только на лацкане пиджака и только одним из специальных способов. Для тех, кто предпочитает более свободную одежду, способы ношения не предусмотрели. Правда, стоит отметить, что какое-либо административное наказание за неправильное ношение георгиевской ленточки не предусмотрено.

Напомним, ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В Твери старт акции был дан на площади Славы. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленточки всем желающим.

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