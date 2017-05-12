Впервые в Твери. Артем Волков привез «Братину» в родной город

На одни сутки главный трофей ВХЛ был отдан в распоряжение 19-летнему воспитаннику тверской школы хоккея Артему Волкову, который в составе подмосковного «Динамо» завоевал Кубок «Братины». Одними из первых пообщаться с чемпионом ВХЛ и бронзовым призером молодежного чемпионата мира и сфотографироваться на фоне 19-килограммового кубка, изготовленного из серебра с использованием позолоты и дерева, смогли воспитанники тверского [...]

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На одни сутки главный трофей ВХЛ был отдан в распоряжение 19-летнему воспитаннику тверской школы хоккея Артему Волкову, который в составе подмосковного «Динамо» завоевал Кубок «Братины».

Одними из первых пообщаться с чемпионом ВХЛ и бронзовым призером молодежного чемпионата мира и сфотографироваться на фоне 19-килограммового кубка, изготовленного из серебра с использованием позолоты и дерева, смогли воспитанники тверского Центра подготовки хоккеистов «Мастер». Артем Волков привез «Братину» и бронзу мировой пробы в ФОК «Триумф» в поселке Химинститута к своему первому тренеру Роману Королеву и его нынешний юным подопечным.

Встреча продолжалась около часа. Артем откровенно ответил на все вопросы. По его словам, в шесть с половиной лет в тверской спорткомплекс «Юбилейный» его привели родители. Но уже в восемь лет он понял, что хоккей – это его вид спорта, и стал заниматься с огромным желанием добиться успеха. В 13 лет он вместе с родителями и при поддержке Романа Королева решил перебраться в столичную школу «Спартака». Этот первый самостоятельный год жизни в Москве, по признанию хоккеиста, был самым тяжелым в его судьбе. Но оно того стоило.

Нынешний сезон оказался пока самым успешным в карьере защитника. В составе сборной России он завоевал бронзу молодежного чемпионата мира в Северной Америке, в составе «Динамо» (Балашиха) стал чемпионом Высшей хоккейной лиги и обладателем Кубка «Братины». Всех соперников по плей-офф динамовцы обыграли с сухим счетом в сериях 4:0, в том числе и казахстанское «Торпедо» экс-наставника ТХК Алексея Ждахина.

– У нас, действительно, была команда, где один за всех и все за одного. Мы несколько лет шли к этой цели, были знакомы друг с другом еще с молодежной лиги, и поэтому у нас было полное взаимопонимание. Думаю, благодаря этому единству, командному духу мы и стали чемпионами, – рассказал Артем Волков.

Конечно, после победы в четвертом финальном матче Кубка «Братины» Артем Волков и его партнеры по команду были на седьмом небе от счастья.

– Признаться, для меня церемония награждения прошла, как в тумане. Помню только, как в раздевалке пили шампанское из кубка «Братины». Кажется, десять бутылок вошло в эту большую чашу, – поделился Артем своими впечатлениями.

Родителей и ребят больше всего интересовало, как можно добиться серьезных результатов в хоккее, попасть в сборную России и команды КХЛ и ВХЛ. Понятно, что какого-то особенного секрета здесь нет.

– Нужно все силы устремить для достижения поставленной цели и постоянно работать над собой, стремиться к совершенствованию своего мастерства на площадке. Это большой и упорный труд, – ответил Волков.

Отметим, что из воспитанников тверского хоккея до Артема Волкова завоевать «Братину» удалось только двум игрокам. Роман Савичев и Алексей Смирнов подняли этот тяжелый и драгоценный трофей над головой весной 2008 года в составе воскресенского «Химика». Позднее Алексей Смирнов стал обладателем «Братины» и в составе нефтекамского «Тороса». Но тогда «Братину», в отличие от Кубка Гагарина, не было принято возить по родным городам чемпионов. Нынешний год в этом плане стал уникальным. Как известно, в сезоне-2016/17 розыгрыш этого почетного трофея был последним (в следующем чемпионате ВХЛ будет разыгран Кубок имени Владимира Петрова). Поэтому 19-килограммовый кубок теперь навсегда останется в музее московского хоккейного клуба «Динамо». И прежде чем поставить раритетную награду под стекло, «Братину» и разрешили отдать на сутки в распоряжение каждого из чемпионов.

Свою дальнейшую спортивную судьбу Артем Волков связывает с ХК «Динамо». В предстоящем межсезонье он постарается закрепиться в основной команде и вновь пробиться в состав национальной сборной.

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