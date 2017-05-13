Впервые за 11 лет ориентировщик из Твери покорил национальный подиум

13 мая завершилось первенство России по спортивному ориентированию – отбор на первенство Европы, которое пройдет 21 – 25 июня в Словакии. Состязания состояли из двух этапов. Сначала в Москве были разыграны медали в разных возрастных группах по спринтерской программе. Затем во Владимире определились победители и призеры в дисциплине «Многодневный кросс». Из представителей Твери наибольшего успеха [...]

https://tverigrad.ru/publication/vpervye-za-11-let-orientirovshhik-iz-tveri-pokoril-nacionalnyjj-podium

13 мая завершилось первенство России по спортивному ориентированию – отбор на первенство Европы, которое пройдет 21 – 25 июня в Словакии.

Состязания состояли из двух этапов. Сначала в Москве были разыграны медали в разных возрастных группах по спринтерской программе. Затем во Владимире определились победители и призеры в дисциплине «Многодневный кросс».

Из представителей Твери наибольшего успеха на этих национальных стартах добился 18-летний спортсмен-инструктор тверской КСШОР № 2 Дмитрий Вартанян.

Воспитанник тренера Павла Сергеева выступал в возрастной группе юношей до 19 лет и завоевал золотую медаль в заключительный день соревнований в Москве, показав лучший результат в спринте с общего старта. Дистанцию протяженностью 3730 метров с 20 контрольными пунктами Дмитрий покорил за 10 минут 51,08 секунды. В соперничестве за первое место он опередил 79 конкурентов из 40 регионов.



– Подобного результата в мужском спортивном ориентировании у нас не было уже 11 лет, до этого национальный подиум удалось покорить только Андрею Шувалову в 2006 году, – отметил президент федерации спортивного ориентирования Тверской области Михаил Машуков. – Чуть успешнее выступали наши девочки. В 2012 году золото первенства России в группе до 14 лет завоевала Дарья Костина, еще ранее национальные соревнования в более старшом возрасте выигрывала Татьяна Розова.

К сожалению, во второй части отборочного первенства России во Владимире Дмитрий Вартанян по итогам трехдневных состязаний в упорной борьбе занял шестое место среди юношей до 19 лет. При этом на старт многодневного кросса в этой возрастной группе вышли 60 спортсменов-ориентировщиков из 35 регионов.

По общим результатам спринтерской и кроссовой программ первенства России Дмитрий Вартанян вошел в резервный состав сборной России для подготовки к выступлению на первенстве Европы.

– В спортивное ориентирование Дима пришел в 11 лет, – рассказал о своем подопечном тренер тверской КСШОР № 2 Павел Сергеев. – Несмотря на его серьезные успехи, мы стараемся не форсировать подготовку и уберечь его от травм. Главное, чтобы он подошел на пике спортивной форме к выступлениям в молодежной группе до 21 года и среди взрослых на чемпионате страны.

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