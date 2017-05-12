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Яндекс выяснил, что жители ЦФО покупали в майские праздники

При исследовании учитывались платежи пользователей из Москвы, Воронежа, Владимира, Твери, Тулы и других городов региона.

Сервис Яндекс.Деньги выяснил, как жители Центрального федерального округа провели майские праздники и что покупали в эти дни. В исследовании учитывались онлайн-платежи жителей городов ЦФО c 1 по 9 мая и за такой же период прошлого года.

Судя по всему, эти майские праздники многие жители ЦФО решили провести дома: с 1 по 9 мая они купили на 12% меньше билетов на самолеты, чем за этот же период 2016 года. А те, кто решил отправиться в путешествие, в среднем за раз тратили на авиабилеты 9900 рублей. Год назад эта сумма составляла 8910 рублей.

При этом в первых числах мая на 70% )по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выросло число платежей за билеты кино, музеи, театры, на концерты. Средняя сумма за раз в этой категории – 1960 рублей. Также жители ЦФО активно заказывали еду на дом – количество таких платежей выросло в 4,6 раз. Средний чек выходил на 1800 рублей.

В начале мая в 3,6 раза выросло число покупок товаров для дома и дачи. В среднем за раз люди тратили 2260 рублей. При этом чаще всего, по данным сервиса Яндекс.Деньги, жители Центрального федерального округа покупали аксессуары для полива, садовую мебель, технику, инструменты и бассейны.

В майские праздники люди готовились не только к дачному сезону, но и к сезону активного летнего отдыха – количество платежей за товары для спорта и туризма выросло в 5,6 раза. В среднем за раз покупатели тратили на такие товары 4330 рублей. Наиболее популярные товары – ролики, велосипеды и самокаты.

В исследовании учитывались платежи жителей ЦФО c 1 по 9 мая и за такой же период годом ранее на сайтах, которые принимают оплату через Яндекс.Кассу. Сегодня к ней подключено больше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру.

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