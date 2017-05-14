Новости
За четыре месяца в Твери в авариях пострадали 35 детей
Неутешительные данные приводит Госавтоинспекция.
По данным ГИБДД, в январе - апреле 2017 года в Твери произошло 29 ДТП с участие детей. В этих авариях травмы различной степени тяжести получили 35 несовершеннолетних. Из них 8 детей являлись пешеходами, 26 – пассажирами транспортных средств, один ребенок управлял велосипедом.
Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Пассажирам маршрутного транспорта ГИБДД напоминает, что вход и выход из него разрешается только на остановках, со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти