Спорт
За нападение на судью футболист кимрской «Звезды» дисквалифицирован до конца сезона
18 мая контрольно-дисциплинарный комитет федерациии футбола Тверской области вынес решение по прерванному матчу 3-го тура высшей лиги между «Звездой» и «Урожаем».
Напомним, на 58-й минуте встречи в Кимрах после удаления игрока местной «Звезды» на главного судью было оказано физическое воздействие. В результате матч был остановлен. При счете 1:0 в пользу «Урожая» из поселка Мирный Торжокского района арбитры увели команды с поля.
КДК, рассмотрев все материалы, принял решение:
1) за физическое воздействие на арбитра матча в соответствии со статьей 16 пункта 3, а также за систематические нарушения правил (решение КДК от 12.05.2014 исх.24 по Сучкову С.) Сергея Сучкова наказать дисквалификацией на календарный год и условной дисквалификацией пожизненно на все матчи, проводимые Федерацией;
2) матч между командами «Звезда»(Кимры) – «Урожай» (Мирный) доиграть, начиная с 58-й минуты, сохранив при этом предупреждения и удаления, которые были отмечены в протоколе от 13.05.2017. Назначить доигровку на 14 тур перед матчем «Урожай» – «Звезда» в Торжке 5 сентября.
По итогам заседания под председательством Дмитрия Гулина участникам чемпионата Тверской области по футболу рекомендовано вести видеозапись матчей. Также было отмечено, что за безопасность проведения соревнований отвечает команда-хозяин поля. Если перед началом игры, на стадионе отсутствует наряд полиции или сотрудники вневедомственной охраны и медицинский работник, судья не имеет права дать стартовый свисток.
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