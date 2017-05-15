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Запрет на выезд за границу заставил жителя Твери расплатиться по кредитам
До этого мужчина бездействовал и не платил долги.
В Московском районе Твери приставы вынесли постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ в отношении мужчины, который задолжал двум банкам более 120 тысяч рублей.
- Гражданин не предпринимал никаких попыток, чтобы начать погашать образовавшуюся задолженность, но оказалось, что он при наличии долга собирается посетить соседнюю страну, - сообщают в Управлении федеральной службы судебных приставов по Тверской области
Узнав о запрете выезда за границу, мужчина сразу одумался, полностью заплатил по долгам плюс 7% исполнительного сбора.
- Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщают приставы.
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