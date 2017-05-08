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Жителям Твери предлагают собрать и разобрать автоматы в фойе театра
9 мая в Тверском театре юного зрителя состоится выставка оружия.
Как сообщается на официальной странице ТЮЗа в соцсети, 9 мая с 15:00 в фойе театра пройдет интерактивная выставка оружия. Это уникальная возможность узнать больше о современном вооружении и произвести сборку и разборку учебного оружия своими руками. Вход на выставку свободный.
Сразу после выставки, в 17:00, здесь начнется спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по акции «Доступный театр». Стоимость билетов - 150 рублей.
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