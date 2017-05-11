Эхо войны

В Ржеве на мемориальном кладбище при подготовке к церемонии захоронения останков солдат Красной Армии обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны. Снаряд представлял реальную угрозу. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

https://tverigrad.ru/video/ehkho-vojjny

В Ржеве на мемориальном кладбище при подготовке к церемонии захоронения останков солдат Красной Армии обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны. Снаряд представлял реальную угрозу. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

Канал Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.Канал Tverigrad.ru в Instagram

Популярное в социальных сетях





Популярное в социальных сетях