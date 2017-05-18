Горячий вторник: в Правительстве Тверской области отставки и новые назначения

День 16 мая стал урожайным на кадровые решения в Правительстве Тверского региона. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

https://tverigrad.ru/video/goryachijj-vtornik-v-pravitelstve-tverskojj-oblasti-otstavki-i-novye-naznacheniya

День 16 мая стал урожайным на кадровые решения в Правительстве Тверского региона. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

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