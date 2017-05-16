Гребцы со всей страны приняли участие в юбилейной регате Афанасия Никитина

За два соревновательных дня было разыграно более двадцати комплектов наград. В числе победителей оказались и представители Тверской школы гребли. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

https://tverigrad.ru/video/grebcy-so-vsejj-strany-prinyali-uchastie-v-yubilejjnojj-regate-afanasiya-nikitina

За два соревновательных дня было разыграно более двадцати комплектов наград. В числе победителей оказались и представители Тверской школы гребли. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

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