На празднования в Нило-Столобенскую пустынь приедут 10 тысяч паломников

Мероприятия приурочены к 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. С 8 по 12 июня на территории монастыря развернут паломнический лагерь с бесплатным проживанием и питанием. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

https://tverigrad.ru/video/na-prazdnovaniya-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn-priedut-10-tysyach-palomnikov

Мероприятия приурочены к 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. С 8 по 12 июня на территории монастыря развернут паломнический лагерь с бесплатным проживанием и питанием. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

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