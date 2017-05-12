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Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель

Авария произошла 11 мая на пересечении улиц Красина и Цветочной.

18-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Corolla и совершил с ним столкновение.

В аварии пострадали два человека – сам виновник происшествия и водитель иномарки. Оба получили травмы головы.

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Комментарии: 1
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Rainman

Я бы вот не стал сильно ругать только начинающего водителя. Гражданин, который влетел то в него с видеорегистратором, куда смотрел? Дорога просматривалась хорошо и задолго было видно, что на ней вырастает помеха в виде Приоры, так чего так поздно тормозить то начал?

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