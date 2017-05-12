Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель

Авария произошла 11 мая на пересечении улиц Красина и Цветочной. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Corolla и совершил с ним столкновение. В аварии пострадали два человека – сам виновник происшествия и водитель иномарки. Оба получили травмы головы. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите [...]

https://tverigrad.ru/video/opublikovano-video-dtp-v-tveri-kotoroe-sprovociroval-nachinayushhijj-voditel

Авария произошла 11 мая на пересечении улиц Красина и Цветочной. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Corolla и совершил с ним столкновение. В аварии пострадали два человека – сам виновник происшествия и водитель иномарки. Оба получили травмы головы. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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