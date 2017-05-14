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Появилось видео момента ДТП с пострадавшими на проспекте Чайковского

Аварию спровоцировал водитель автомобиля «УАЗ Патриот».

Напомним, ДТП произошло днем 13 мая на пересечении Спортивного переулка и проспекта Чайковского. Как видно на видео, водитель автомобиля «УАЗ Патриот», двигаясь по правой полосе со стороны площади Капошвара, стал поворачивать налево, на Спортивный переулок, но не убедился в безопасности маневра. Он не пропустил ехавшую со встречного направления прямо Kia Soul, в результате чего и произошло столкновение.

В аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.

Видео: ООО Аннет

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